Descrizione evento: Il fiume Fiastrone, dalla sua origine alla Fonte del Fargno verso la confluenza nel Chienti, solca splendide valli interne dei Sibillini, riceve l'importante tributo del Rio Sacro dando anche vita al Lago dalle verdi acque di Fiastra per mezzo dell'alta diga. Più in basso la valle è profondamente incisa dall'incessante lavoro dell'acqua che ha generato le rinomate tre Gole del Fiastrone, un suggestivo ed incassato ambiente di natura integra e selvaggia, una vera forra visitabile "entrando" nella sua acqua. Ma la valle cela anche altre Gole, molto meno conosciute e decisamente più "appartate" eppure dallo stesso fascino la cui "acquatica" visita è una vera esperienza di esplorazione nel roccioso cuore della montagna. Colmurano è il piccolo comune del maceratese lungo il fiume Fiastra che conserva la struttura fortificata nelle mura intervallate da torri che prendono il curioso nome di "Rioti". Per la Porta Ogivale anteriore al 1200 sovrastata dalla torre angolare e un tempo dotata di ponte levatoio si accede alla chiesa di san Rocco (o della Loggia), a quella dell'Annunziata con all'interno un Presepio affrescato da Giovanni Andrea de Magistris nel 1560 e a quella di san Donato i cui reliquiari contengono una Croce e Sacra Spina. Vi è inoltre il Museo della Memoria Renzo C. Ventura. In luglio organizza ArtiStrada, festival dedicato all'Arte di Strada che per tre giorni anima il paesino abbinato alla sagra della pizza Pizzagra. Un motivo in più per esserci: lungo la via del rientro visita (facoltativa) alla 25ª Artistrada a Colmurano durata - 3:30 ore + soste difficoltà - media dislivello - 650 metri le prenotazioni si ricevono via email a o messaggio fb entro le 13:30 del giorno precedente indicando telefono, numero dei partecipanti e dove si preferisce aggregarsi al gruppo; ritrovo alle 8:25 nel parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) oppure alle 10:30 a Fabriano per partecipare occorrono calzature adatte a sentieri, pantaloni lunghi e camicia o maglia in pile; zaino con pranzo al sacco e giubbino impermeabile; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto; si possono usare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e il rinvio o l'annullamento sarà comunicato per email la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi sull'evento collegato