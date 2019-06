Descrizione evento: Perchè arrivare a settembre con l'affanno dei compiti?

DOPOSCUOLA DI GRUPPO

Proposta educativa volta a sostenere la famiglia nel difficile lavoro di conciliazione dei tempi promuovendo la socializzazione.

Con l'ausilio di personale esperto si svolgeranno le seguenti attività: compiti delle vacanze, rinforzo dell’attività didattica proposta dalla scuola.

ISCRIZIONI SEMPRE APERTE!!! Occorre prenotarsi entro le ore 10 dello stesso giorno.



NELLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK I COSTI

Facebook: La Strada di ERM

C'è ERM per farli in modo divertente, in gruppo e con personale competente.

Vi aspettiamo! Per informazioni 3451105582 ????????