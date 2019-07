Descrizione evento: Feste Medievali Offagna 2019 – Dal 20 al 27 Luglio, Offagna si trasforma e nelle sue strade e piazze torna a rivivere l’atmosfera del passato: mostre, taverne, la via delle arti e dei mestieri, il vicolo dei cartomanti fanno da scenario a spettacoli, rassegne e rievocazioni storiche. Ci si imbatte nei giullari, negli armigeri, nelle popolane e nei nobili; ci si ritrova a parteggiare per un rione durante la storica disfida in armi. Si sogna e ci si diverte, magari riscoprendo l’ingenuo incanto dei cantastorie, dei menestrelli, del teatro di piazza; ci si dimentica, al suono di una ghironda o di una cornamusa, del presente. Non mancano gli spettacoli di piazza ispirati e tratti tutti dal repertorio classico medioevale: teatro di strada e dramma sacro, trionfi carnascialeschi, giullari, musici, menestrelli e cantastorie, danzatrici, grullatores, mangiafuoco, saltimbanchi… Chi ha già avuto l’avventura di vivere questi momenti non sa rinunciare al piacere di aggirarsi per il borgo in abiti medioevali diventando così anch’egli protagonista. I negozi cambiano il loro volto consueto, le insegne si trasformano in “cartigli”; il “cresciolo” diventa moneta corrente delle Feste. Le Feste Medioevali, nate dal desiderio di far rivivere l’antica tradizione della disfida in armi con l’arco, la balestra, la lancia, la mazza snodata, fra i quattro rioni del paese: Croce, Sacramento, San Bernardino, Torrione si sono subito proposte come suggestivo connubio tra storicità e spettacolo, fra cultura e tradizione e costituiscono ormai un’affermata manifestazione culturale a livello nazionale di grande richiamo turistico. Ogni anno si scopre e si rivisita un volto diverso del Medioevo, si fissa un tema, motivo conduttore per l’intero periodo della manifestazione. Nel manifesto di quest’anno, ideato da Camilla Cardellini, viene rappresentato uno dei momenti più suggestivi dell’evento, ovvero i fuochi d’artificio che illuminano il piccolo borgo evidenziandone i particolari che lo rendono unico! Feste medievali Offagna 2019

Ti aspettiamo per la 33° Edizione

