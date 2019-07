Descrizione evento: TUTTI A MORROVALLE ALLA SCOPERTA DELLA PROVENZA DELLE MARCHE E DELLA BELLEZZA DEL CENTRO STORICO! MaMa Box in tour fa tappa a Morrovalle, nella Provenza delle Marche, presso l’azienda agricola “Ulivo di Nonno Amato”. Ad attendere gli ospiti il MaMa Box - il cestino di specialità enogastronomiche della Marca Maceratese per vivere un aperitivo en plen air - e una passeggiata tra la lavanda in fiore. Una gioia per gli occhi e per lo spirito! In quest’azienda vengono infatti coltivati 9 tipi diversi di lavanda e il colore della fioritura varia a seconda della tipologia: si possono ammirare il bianco, il rosa, il blu e il classico violetto. Qui assisteremo alla distillazione dal vivo degli oli essenziali e gli ospiti potranno vivere diverse attività: dal corso di manualità per la creazione dei fusi di lavanda, alla sgranatura della lavanda essiccata (adatta ai bambini). L’azienda si distingue infatti per la vasta gamma di prodotti naturali per il benessere: dai cosmetici naturali per il corpo e per il viso, agli oli essenziali e vegetali. Al tramonto concerto live nel lavandeto dei Tranceltic: un viaggio musicale a cura di Maurizio Serafini e Luciano Monceri che ha come principali protagonisti gli strumenti della tradizione celtica. Le suadenti note dell’arpa celtica, della uillean pipes, del bouzouki irlandese, della cornamusa scozzese e di tanti altri strumenti ci trasporteranno in un’altra dimensione. A seguire, possibilità di cenare nei ristoranti del borgo convenzionati con l’iniziativa e di assistere allo spettacolo teatrale itinerante in notturna nel borgo Shakespeari...AMO (inizio ore 22). Il tutto culminerà con una riscrittura di “Amleto in 15 minuti” di Tom Stoppard nel cortile di Palazzo Lazzarini. COME PARTECIPARE Orario: 18,15 – 23,30 Morrovalle, Ulivo di Nonno Amato (C.da Petrocca 41 – Morrovalle) Quota di partecipazione: €15. Pagamento direttamente in loco. La quota comprende l'ingresso al lavandeto, una merenda tipica, le attività presso il lavandeto, il concerto di musica celtica e lo spettacolo teatrale itinerante nel borgo. E' esclusa la cena. Sconti per bambini, studenti, ospiti delle strutture ricettive convenzionate Expirit e grandi gruppi. Per partecipare è necessario prenotarsi contattando Giacomo (340 8796974 - anche whatsapp) entro il 5 luglio. In caso di pioggia l'evento è cancellato e rimandato a data da destinarsi. RISTORANTI CONVENZIONATI Locanda del Belli (€17) Affettati e formaggi locali, contorni crudi e sott’olio, frittura di olive e crema, mini porzione di gnocchetti con sugo di anatra; 1 calice di vino Agriturismo Ponterosa (€15) Aperiorto: l'aperitivo con i prodotti del nostro orto, assolutamente stagionale fresco, ideale per tutti; Carpaccio di pomodori con salsa di maggiorana, olive e pistacchi; Fiori di zucca farciti al forno Involtini di melanzana con ceci e ciliegini al basilico; 1 calice di vino. Chiosco del Pincio (€17) Frittura assortita (patatine, olive all'ascolana, anellini di cipolla); Pizza al piatto a scelta; Coppetta bigusto (gelato artigianale "La cremosa") Birra 0,2 + acqua (1/2 litro) Caffè e amaro. Bar Eden (€15) Tagliere del contadino (prosciutto crudo, ciauscolo, lonza, salame lardellato, formaggio, olive, pane a fette) Bruschetta pomodoro e mozzarella; spiedino di frutta fresca; Coppetta bigusto (gelato artigianale "La cremosa") Calice vino + acqua (1/2 litro) Caffè e amaro. La Cantina de pentimento (€15) DEGUSTAZIONE DEL MATTERO Chitarrina con ragù di polpettine (pasta all'uovo di nostra produzione) Lasagnetta scarola e salsiccia; Nidi di rondine di barbabietola rossa con spinaci; Cannolo di grano duro fritto ripieno di ricotta e rucola Calice di vino. EVENTO SPONSORIZZATO DA BPER come Banca presente nel territorio p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545}