Descrizione evento: Festa della birra in stile bavarese con tante specialità culinarie tedesche e ovviamente la birra artigianale di Neuotting. 9 Tipologie di birre alla spina e a caduta per tutti i palati.

Stinco, Spatzle, Pretzel, Wurstel, Crauti abbraccieranno altrettante specialità della nostra cucina.

Le serate saranno animate da giochi popolari e musica live: band locali e internazionali proporranno repertori rock e classici italiani.

Quest'anno come Guest Star avremo i LIVING THEORY, Tributo internazionale ai Linkin Park.

***ESCLUSIVA DELLA NOSTRA FESTA: BIRGARTEN con servizio a tavola.

Area coperta con 170 posti dove sarete serviti dai nostri ragazzi e non dovrete pensare a fare la fila, ma solo a godervi le pietanze dei nostri chef e rilassarvi in compagnia.

I posti sono prenotabili tramite la nostra pagine Facebook https://www.facebook.com/FESTADELLABIRRACAMPOCAVALLO/ o scrivendo alla nostra casella di posta elettronica festadellabirracampocavallo@gmail.com

Per maggiori info ci trovate sui social Facebook e Istragram (birracampocavallo).

PROSIT!!!!