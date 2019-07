Descrizione evento: durata - 5:30 ore + soste difficoltà - media dislivello - 750 metri La Val Canala è l'incisione scavata sul versante settentrionale del Monte Morcia dall'omonimo corso d'acqua che diventa affluente del Burano a Cagli e l'escursione permette di attraversarla per intero partendo da Acquaviva passando per i resti del castello dei nobili locali risalente al XIII secolo posto sul Monte Mezzano in vista di quello "Malatestiano" di Frontone. Usata come nascondiglio in tempo di guerra sfruttando alcuni anfratti mediante scalette scolpite, l'area interna della valle ospitava una grande e importante foresta di lecci secolari che prima di essere abbattuti al fine di usarne il legno per le traversine della ferrovia garantivano cospicui raccolti invernali di ghiande per gli animali delle famiglie. Un motivo in più per esserci: lungo la via del rientro sosta (facoltativa) alla 49ª Festa del Vino a Pergola Pergola è famosa nel mondo per il polo museale di san Giacomo dove sono esposti gli splendidi Bronzi Dorati, gruppo scultoreo di epoca romana unico al mondo risalente al I secolo ac che raffigura persone e cavalli rinvenuto da contadini nel 1946 a santa Lucia di Calamello, in prossimità dell'intersezione della Salaria Gallica con la Flaminia. In luglio il paese ispirato ai pergolati festeggia l'antica Vernaccia, il suo prodotto tipico più importante insignita nel 2005 della DOC nelle tre varianti a cui si aggiunge il dolce "Vino di Visciole" insieme ad altri provenienti da fuori regione con il motto "L'Italia nel Bicchiere". Del programma fa anche parte il concorso di poesia VERSIamo e il Palio del Vino tra le Cantine. le prenotazioni si accettano via email scrivendo a o messaggio fb entro le 13:30 del giorno precedente indicando telefono, numero dei partecipanti e dove si preferisce aggregarsi al gruppo; ritrovo alle 8:25 nel parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) oppure alle 10:45 a Grumale per partecipare occorre indossare calzature e calzini adatti a percorrere sentieri, intimo traspirante, pantaloni lunghi; portare zaino con: pranzo al sacco, camicia o maglia in pile e giubbino impermeabile; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto; si possono usare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e il rinvio o l'annullamento sarà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi maggiormente sull'evento collegato