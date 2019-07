Descrizione evento: durata - 2:30 ore + soste difficoltà - media dislivello - 400 metri Il Monte Cavallo fa parte della linea di rilievi da cui si separano le acque che scendono all'Adriatico o vanno verso il Tirreno in una parte di Appennino "isolato" dalle mete classiche e più conosciute. Notevole è la ricchezza di antiche chiese presenti nel territorio, alcune di lontana origine benedettina e con importanti opere. A oltre 1300 metri di quota sul Monte Cavallo e in posizione assai solitaria come anticamente era prassi per gli eremi si trova la Romita della Madonna della Valle, luogo perfetto per la preghiera e la meditazione. Le prime fonti scritte in cui si cita sono del 1138 e già allora aveva una lunga storia alle spalle. In passato era consuetudine raggiungerla in pellegrinaggio a piedi in luglio. Un motivo in più per esserci: lungo la via del rientro sosta (facoltativa) alla Sagra del Castrato e del Formaggio Pecorino a Monte Cavallo Monte Cavallo è come molti altri paesi della montagna un "comune sparso", costituito cioè da svariate frazioni disseminate sul vasto territorio che si sviluppa dal fondovalle fino ai rilievi circostanti collegate da una rete di strade che spesso vi terminano. La sede comunale si trova a Pie' del Sasso, nome che ben descrive la posizione del piccolo e grazioso abitato incastonato nell'appartata e stretta valle di san Benedetto che si insinua tra il Monte di Cesure e Fietone e la Montagna di Torricchio rivelando un ambiente di incantevole quanto "solitaria" bellezza. A luglio celebra con una storica sagra i suoi prodotti tipici più famosi: il castrato e il pecorino, ma senza dimenticare la genuina qualità delle altre eccellenze locali. le prenotazioni si accettano via email scrivendo a o messaggio fb entro le 13:30 del giorno precedente indicando telefono, numero dei partecipanti e dove si preferisce aggregarsi al gruppo; ritrovo alle 8:25 nel parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) oppure alle 10:25 a Monte Cavallo per partecipare occorre indossare calzature e calzini adatti a percorrere sentieri, intimo traspirante, pantaloni lunghi; portare zaino con: pranzo al sacco, camicia o maglia in pile e giubbino impermeabile; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto; si possono usare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e il rinvio o l'annullamento sarà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi maggiormente sull'evento collegato