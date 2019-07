Dal santuario bramantesco una lunga e comoda ascesa ci porterà ad "acchiappare" la cresta più a Nord dei Sibillini. Probabilmente una delle creste meno battute, pertanto di grande valore, che ci saprà offrire un panorama superbo sulla Forra dell'Acquasanta e la Val di Tela per poi condurci in vetta al Monte Rotondo (2102 mt), un fantastico belvedere sulla catena Nord Occidentale dei Sibillini.



Difficoltà: EE - Dislivello: 1200 mt - Durata: 6/7 ore



Guida: Francesco Cianconi



RITROVO: Santuario di Macereto, Visso

Ore: 08:00 - Conclusione: 15:30



COSA PORTARE:

Scarpe da trekking, abbigliamento comodo, pile, pantaloni lunghi, giacca antivento, crema solare.

Acqua (almeno 2 litri), snack.

Utile: macchina fotografica, un ricambio di indumenti completo da lasciare in macchina.



PREZZO: Quota: 20€

EQUIPAGGIAMENTO E ISCRIZIONI

- Equipaggiamento (variabile sulla base delle condizioni meteo): Scarpe da trekking, pantaloni lunghi, pile o maglione, giacca, cappello, borraccia, snack, occhiali da sole, crema solare.

- Consigli Utili: macchina fotografica; un ricambio di indumenti completo da lasciare in macchina.

- ISCRIZIONI: Chiamaci allo 0733 280035 o inviaci una email all'indirizzo activetourism@risorsecoop.it

Chiamaci allo 0733 280035 o al 3395761441, altrimenti inviaci una email all'indirizzoindicando nome e cognome, numero di partecipanti ed un contatto telefonico. Sarai ricontattato a ridosso dell'evento per la conferma e per gli ultimi dettagli.Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla guida il giorno dell'evento (salvo specificatamente indicato).

Tutte le nostre attività sono seguite da guide con copertura RCT, Risorse ti offre una possibilità in più per garantire la tua sicurezza e per un servizio qualitativamente migliore puoi attivare una assicurazione infortuni personale ad un prezzo speciale. Attiva l'assicurazione infortuni personale