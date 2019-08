Descrizione evento: La Festa della Vongola è un evento legato alla storia di Falconara, un evento che quindi persegue i valori originali della genuina festa popolare capace di coinvolgere tutti, dai bambini agli anziani, e dedicata al nostro bene gastronomico, la vongola. La raccolta delle vongole a mano lungo la costa è antica e appartiene alla nostra tradizione popolare e si svolge tutt’oggi nelle prime ore dell’alba.La vongola, detta “poveraccia” o “concola” è stata una forma di sostentamento per le famiglie di pescatori , un pezzo di storia per la città, ed è bene che venga ricordato, anche con l’obiettivo di rispettare l’ambiente per far sì che questo prezioso mollusco torni abbondante come prima.



La Festa è nata nel 2011 da un’idea di Francesco Pilolla e Gloria Santilli dell’Associazione Culturale IRIDE, che ne cura l’organizzazione in collaborazione del Comune di Falconara M.ma , la Confartigianato e la Proloco Falconamare. La festa si svolge nel bellissimo parco Kennedy, cuore verde della città,in prossimità del mare. La location ospita, in occasione della festa,un mercatino Hand Made uno spazio giochi con gonfiabili. Presente nel parco una grande pista per i concerti e il ballo e lo spazio ristorazione con tavoli immersi nel verde del boschetto( servizio self-service e al tavolo). La vongola è la regina di un menù che offre diversi piatti tipici della nostra cultura marinara: ad esempio spaghetti alle vongole, mezze maniche allo scoglio, guazzetto di vongole, soutè di cozze, seppie coi piselli, frittura di pesce ecc. .



lngresso libero alla festa dalle ore 18:00 - inizio spettacoli ore 21:30.

PROGRAMMA:

31 luglio – LAS VEGAS Band

1 agosto – “ 1 Gangster, 2 Figlie, 3 Valigie” Commedia brillante Compagnia Teatrale IRIDE – ballo e animazione col CHARLIE ROCK

2 agosto – Orchestra Spettacolo JOSELITO

3 agosto - Il CANTAGIRO 2019 - Concorso Nazionale canoro- Selezioni Ufficiali Regione Marche - Conduce Marco Zingaretti

4 agosto – ROBERTO ANSELMI – La grande Orchestra



Info-line: 3281275133 – 3333077484 - iride-arte@hotmail.it



In caso di maltempo, recupero il 5 agosto.