Descrizione evento: durata - 4:30 ore + soste difficoltà - media dislivello - 400 metri La dorsale di Cingoli termina a sud col Monte sant'Angelo inciso dalla gola del Rio Laque o Rudielle che lo separa dal Monte Acuto dove si trova l'omonimo eremo dedicato all'Arcangelo guerriero che trafigge il drago e pesa le anime dove pare si trovasse il confine tra Bizantini e Longobardi, la gola era infatti un importante "passo" a cui i soldati assicuravano il controllo. Dentro il santuario ci sono lapidi che ricordano le processioni per invocare la pioggia e un quadro raffigurante san Michele. Racchiuse nel muro di cinta, oltre alla chiesa ci sono altre piccole costruzioni da cui si accede ad un ambiente ipogeo, probabilmente il nucleo più antico del luogo di culto, i cui primi documenti risalgono al XIII secolo. Un motivo in più per esserci: lungo la via del rientro visita (facoltativa) ai festeggiamenti della 41ª Disfida del Bracciale a Treia Treia è la città del Pallone col Bracciale, lo sport che ancora oggi si pratica e il gioco più popolare prima dell'arrivo del calcio i cui campioni erano celebri e ricchi almeno quanto i toreri spagnoli. Si gioca a squadre di tre elementi (battitore, spalla e terzino) in arene chiamate "Sferisteri" il cui Bracciale è un manicotto di sorbo e corniolo usato per respingere il pallone di cuoio e stoppa di circa dieci cm. In agosto si celebra la Disfida del Bracciale con un torneo a squadre tra i quartieri del paese e la prima edizione si svolse nel 1979 come celebrazione del centenario della morte del campione treiese Carlo Didimi a cui il conterraneo e coetaneo Giacomo Leopardi dedicò nel 1831 la canzone "Ad un vincitore nel pallone". le prenotazioni si accettano via email scrivendo a o messaggio fb entro le 13:30 del giorno precedente indicando telefono, numero dei partecipanti e dove si preferisce aggregarsi al gruppo; ritrovo alle 8:25 nel parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) oppure alle 10:00 a Grottaccia per partecipare occorre indossare calzature e calzini adatti a percorrere sentieri, intimo traspirante, pantaloni lunghi; portare zaino con: pranzo al sacco, camicia o maglia in pile e giubbino impermeabile; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto; si possono usare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e il rinvio o l'annullamento sarà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi maggiormente sull'evento collegato