Descrizione evento: LA MUSICA LIRICA INCONTRA LA NATURA, CONCERTO AL TRAMONTO IN UN TEATRO NATURALE SULLE COLLINE DI BELFORTE DEL CHIENTI, UNO SPETTACOLO DA NON PERDERE! Il viaggio alla scoperta dei territori più affascinanti delle Marche e delle sue eccellenze enogastronomiche fa tappa a Belforte del Chienti, dove il soprano di fama internazionale Daniela Di Pippo ci farà sognare con un concerto di musica lirica al tramonto. Al termine dello spettacolo si tornerà nello splendido agriturismo "Le Sodere" che ci accoglierà con una ricca cena a buffet all'aperto, a base di specialità enogastronomiche locali. Vi consigliamo calzature comode per poter raggiungere il luogo del concerto con facilità e godervi la camminata (distante circa 400 metri dall'agriturismo). Il ritrovo è alle ore 18:00 presso l'Agriturismo "Le Sodere". CONCERTO Dall'agriturismo ci sposteremo in un palcoscenico naturale nelle sue vicinanze da dove potremmo godere di una vista meravigliosa sulle colline marchigiane. Aspetteremo insieme il tramonto, per gustare, in un paesaggio unico e in un'atmosfera magica, il concerto del soprano lirico Daniela Di Pippo. Un'artista che ha calcato i palcoscenici più prestigiosi del mondo e che, pur avendo interpretato repertori classici nelle sue numerose tournèes, predilige le composizioni del nostro secolo e si dedica alla musica contemporanea riscuotendo grandissimo successo, grazie alle sue doti vocali anche nel repertorio leggero. Per questo l'artista ci proporrà, oltre ai brani lirici classici, anche musica napoletana e da film, accompagnata da 4 strumentisti straordinari che suoneranno: oboe, tastiera, mandolino e violino. CENA A BUFFET CON LE SPECIALITÀ DEL TERRITORIO Dopo il concerto si tornerà all'agriturismo "Le Sodere", situato nella meravigliosa cornice delle valli dei Monti Sibillini sulle colline di Belforte del Chienti. Nell'agriturismo, a gestione familiare, si potranno degustare in un buffet, situato nell'ampio spazio verde intorno alla struttura, i prodotti ottenuti direttamente dall'azienda e rigorosamente di origine biologica certificata, come carne, marmellate, olio, farro, lenticchia. Un'azienda agricola che si contraddistingue per l'amore e la dedizione con cui realizza le materie prime dei propri piatti, che si dedica con passione da più di vent'anni all'agricoltura e all'allevamento controllato, nel rispetto della tradizione e della natura, garantendo agli ospiti non solo prodotti totalmente biologici, sani e genuini, ma soprattutto squisiti. COME PARTECIPARE Quota di partecipazione: €40 Bambini con età inferiore ai 3 anni non pagano. Pagamento direttamente in loco. Sconti per ospiti delle strutture ricettive convenzionate Expirit e grandi gruppi (più di 5 persone) del 10% L'EVENTO HA UNA CAPIENZA DI POSTI LIMITATA, MAX 100 PERSONE, pertanto si consiglia di prenotare il prima possibile per avere la certezza del posto. Per partecipare è necessario prenotarsi contattando Giacomo (340 8796974 - anche whatsapp) entro il 25 luglio. IL RICCO MENU: Affettati misti Formaggi misti Insalata di farro Insalata di lenticchia Pasta fredda Rosbeef in salsa verde Agnello alla brace Insalata mista Patate arrosto Dolci della casa