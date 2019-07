Descrizione evento: Escursione ricca di emozioni con partenza dal bellissimo borgo di Elcito per poi salire verso i Piani di Canfaito… sempre all’ombra di faggi, alcuni secolari e monumentali! Oltre ai boschi dall’atmosfera magica, ci gusteremo anche panorami mozzafiato su Appennino, Lago di Castreccioni e colline marchigiane fino al mare: uno spettacolo della natura che ci accompagnerà verso il ritorno ad Elcito. Percorso: Elcito - Val Fucina - Monumento - Canfaito - Monte La Pereta - Elcito. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di martedì 13 agosto. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 500 m Tempo di percorrenza effettivo: 3 ore Lunghezza: 12 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ristoro Il Cantuccio, Elcito, ore 10:00, Frazione Elcito, 1, 62027 San Severino Marche MC, Italia, Elcito

Altri ritrovi Senigallia (AN), Caffetteria Senigallia, Via delle Viole 20, ore 8:30 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito