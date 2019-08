Descrizione evento: Tutti i giovedì sera vi proponiamo la visita guidata in notturna di Palazzo Ducale e della Galleria Nazionale delle Marche. In occasione di queste aperture straordinarie sarà possibile anche salire al Torricino Nord e ammirare dal famoso balconcino panoramico la città di Urbino di sera. Visita serale guidata a Palazzo Ducale e alla Galleria Nazionale delle Marche. Urbino di sera, uno spettacolare panorama visto dal Torricino Nord. Potrai ammirare alcune delle opere d'arte più importanti del Rinascimento. Incluso Visita guidata Non incluso biglietto d'ingresso per la visita al Palazzo Ducale e Galleria Nazionale delle Marche Intero: Euro 8,00; Ridotto: Euro 2,00 per cittadini dell'Unione Europea da 18 a 25 anni e insegnanti di ruolo nelle scuole statali Durata 2 Ore Portare indossare scarpe comode. Informazioni importanti Si consiglia di arrivare 15 minuti prima dell'inizio della visita guidata. La prenotazione di questa esperienza è soggetta a riconferma entro 8 ore da parte dello staff; nessun prelievo viene effettuato fino alla conferma. CANCELLAZIONE ORDINI: puoi cancellare la tua prenotazione senza penali fino a 72 ore prima dell’inizio dell’esperienza stessa. Oltre tale termine la penale è il 100% del valore dell’ordine. Ulteriori informazioni Questa speciale visita notturna della città di Urbino viene effettuata in occasione delle aperture straordinarie di Palazzo Ducale e della Galleria Nazionale delle Marche. Si tratta di un percorso serale che inizia dalle ore 21:00, che vi porterà a conoscere alcuni dei capolavori più importati della storia dell'arte come la "Muta" di Raffaello Sanzio, la "Flagellazione" e la " Madonna di Senigallia" di Piero della Francesca e la "Città Ideale" del Laurana. Il Palazzo Ducale dei Montefeltro è costituito da ambienti eccezionali: la Sala delle Udienze, lo Studiolo del Duca, la Cappellina di Guidubaldo, il Guardaroba del Duca e la Camera da letto dove è esposto il noto ritratto di Federico e quello di suo figlio Guidubaldo. Sarà inoltre possibile visitare il Torricino Nord e salire fino al famoso balconcino panoramico, dal quale si potrà ammirare un meraviglioso panorama.



