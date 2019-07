Descrizione evento: Totalmente immersi nella macchia mediterranea del Monte Conero, saliremo sulla sua cima passando tra luoghi che ci raccontano la storia della Terra e dell’Uomo, come il KT e le incisioni rupestri. Scenderemo poi verso il mare godendo di panorami stupendi per fare il bagno nella splendida spiaggia di San Michele e i Sassi Neri! E infine, tappa alla cantina Angeli di Varano per degustare i suoi ottimi vini! Percorso: Fonte d'Olio - KT - Grotte Romane - Incisioni Rupestri - Monte - San Pietro al Conero - Grotta del Mortarolo - Spiaggia di San Michele. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di mercoledì 21 agosto. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € (servizio guida ambientale), 10 € (degustazione vini) Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 600 m Tempo di percorrenza effettivo: 3:30 ore Lunghezza: 14 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Bar Jolly, ore 9:00, Piazza Giacomo Brodolini, 9, 60020 Sirolo AN, Italia, Sirolo

Altri ritrovi Senigallia (AN), Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 20, ore 8:00 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito