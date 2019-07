Descrizione evento: ITINERARIO:

Il Centro Visite del Parco del Conero, in collaborazione con la Guida del Parco Ivonne Raffaeli, organizza:



Soft trekking al Tramonto alla scoperta del Conero!



Faremo una facile escursione per i sentieri del Conero immergendoci nella sua natura e nella sua storia!

Dopo il tramonto visto dal punto panoramico Belvedere Nord (un balcone nel bosco con vista mare) inizieremo il nostro cammino di rientro avvolti nei suoni della sera.



ITINERARIO:

1. SAN PIETRO AL CONERO

2. PIAN RAGGETTI (Punto Panoramico)

3. INCISIONI RUPESTRI

4. BELVEDERE NORD: Balcone sul Mare dove attendere il Tramonto con cena al sacco.



Ritrovo alle ore 17.45 presso il parcheggio sommitale del Monte Conero https://goo.gl/maps/gFEVYAngyhycyj2F8

Ritorno previsto per le 21.30



Cosa portare:

scarpe da trekking, lampada frontale o torcia, acqua, cena al sacco, snack e kway.

Si consigliano bastoncini, binocolo e macchina fotografica.



Difficoltà: turistica/escursionistica (adatto a tutti).

Lunghezza: 5 km circa.



Costi:

10 euro a persona per i maggiorenni;

5 euro a persona per i minorenni.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

presso Centro Visite del Parco del Conero

Tel: 071/9330490

E-mail: centrovisiteconero@opera-coop.it

Via Peschiera, 30 - Sirolo (AN)



POSTI LIMITATI!!!



Escursione soggetta a variazioni in base alle condizioni meteo e al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.



Seguiteci anche su INSTAGRAM: https://www.instagram.com/centrovisiteconero/?hl=it