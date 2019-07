Descrizione evento: Dal paese di Rosenga, imboccheremo il Sentiero dell’Aquila, un percorso tra boschi, rocce, borghi e paesaggi stupendi, con soste in alcuni punti di osservazione per cercare di vedere questi maestosi rapaci! Immancabile la tappa al panoramico Monte Frasassi che dà il nome a tutta questa zona delle Marche! Percorso: Rosenga - Vallemania - Monte La Croce - Piano di Serra - Rif. Dei Fiori - Monte Frasassi - Rosenga. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di giovedì 15 agosto. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 10 € Prezzo bambini: 5 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 370 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 6 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Chiesa di Rosenga, ore 9:30, Frazione Rosenga, 13, 60040 Rosenga AN, Italia, Rosenga

Altri ritrovi Senigallia (AN), Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 20, ore 8:00 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito