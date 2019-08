Descrizione evento: Monte Cerignone Vintage Market Mercatino vintage del solito e dell'insolito: Abbigliamento e accessori vintage, second hand, meraviglie fatte a mano, oggetti dal passato, di design e riciclo, e poi ancora, dischi e vinili; concertini dal vivo Mostre e Street Food in un centro storico meraviglioso del Montefeltro. Per info chiamare : 348 0419241 (dopo le 17:30) o invia una mail vintage.montecerignone@gmail.com I N G R E S S O L I B E R O