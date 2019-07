Via Oberdan 43

Descrizione evento: Anche quest'anno come ogni anno l'ultima domenica di Luglio c'è la consueta Sagra della Polenta con Stoccafisso. Nel menù troverete anche molte altre prelibatezze come: la polenta con la salsiccia; braciole con pomodori; panino con la salsiccia; patatine fritte; acqua e vino; birra alla spina. Come sempre ci sarà un gruppo ad intrattenere la serata e quest'anno abbiamo l'occasione di ospitare il duo Rob e Miss Rob. La distribuzione inizierà alle ore 18:30.