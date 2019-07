Descrizione evento: La Sagra del Fagiolo organizza la 2ª edizione del “Fagiolo’s got talent”



VENERDÌ 30 AGOSTO alle ore 21:30 nel piazzale della Parrocchia Santa Maria della Misericordia!



Sei pronto a cantare ????, recitare????, ballare ????????????????,raccontare barzellette???? o semplicemente a esibire il tuo talento????????‍???!

Noi siamo prontissimi!!!



Potrai iscriverti gratuitamente inviando una presentazione della tua performance (il testo é obbligatorio e il video facoltativo) tramite l e-mail beanevents@hotmail.com ENTRO E NON OLTRE il 15 Agosto!!



Ti esibirai, verrai votato e giudicato dalla giuria ????????‍??e dal pubblico ????????‍?? e potrai vincere dei fantastici premi ( per il concorrente più votato dai giudici ci sarà in palio un viaggio di 3 giorni per 2 persone ; per il concorrente più votato dal pubblico Amazon Echo Dot 3 (Alexa)) ????????!!!



Che aspetti??Iscriviti subito??...Per maggiori informazioni contatta pure i numeri che vedi nel volantino!



TI STIAMO ASPETTANDO ????.



P.S: Possibilità di cenare e gustare i piatti tipici messicani ????????...Penne all arrabbiata GRATIS per tutti!!!????????