Descrizione evento: durata - 2:30 ore + soste difficoltà - facile dislivello - 100 metri Da Torre di Palme all'Area Floristica Protetta nel bosco di Macchia Mediterranea in cui si incontrano: - affioramenti geologici - tane di animali - ville settecentesche con splendidi parchi e chiese - la Grotta degli Amanti L'Area Floristica Protetta del Bosco di Cugnolo rappresenta uno degli ultimi esempi di Macchia Mediterranea "originale" lungo tutto l'Adriatico in quanto i suoi 5 ettari di vegetazione sono scampati all'antropizzazione grazie alla natura e alla conformazione della collina che ha "dirottato" la presenza umana verso altre zone. Il facile e piacevole sentiero che lo percorre ad anello permette di apprezzare la notevole biodiversità risultante dalla tutela passando per alberi dalle imponenti dimensioni, simpatiche tane di animali e inusuali specie vegetali. In più punti del percorso si ammira inoltre l'interessante storia geologica del luogo tramite l'affioramento degli strati sedimentari risalenti al Pliocene. Un motivo in più per esserci: lungo la via del rientro visita (facoltativa) al 24º Mercatino di Torre di Palme, il "Borgo più bello d'Italia", per assaggiare i Prodotti Tipici del territorio Al sito è legata la storia dei due amanti: Antonio Jommi di Torre di Palme e Laurina Palloni di Lapedona, che nel 1911 durante la guerra coloniale in Libia, fu "chiamato alle armi" il 22 novembre. Il giorno della partenza venne persuaso dalla ragazza a disertare piuttosto che separarsi e i due si nascosero nella Grotta scavata nel conglomerato dove rimasero tre giorni riforniti di pane e pesci dai pescatori locali. Ormai consapevoli di essere ricercati e circondati dai soldati scesero nella vicina chiesa di san Filippo dove rimasero per un altro giorno e infine scelsero di morire insieme saltando dai 70 metri della sottostante rupe "legandosi" con lo scialle di Laurina alla vita: la ragazza morì subito, Antonio qualche mese più tardi. le prenotazioni si ricevono via email a o messaggio fb entro le 19:30 del giorno precedente indicando telefono, numero dei partecipanti e dove si preferisce aggregarsi al gruppo; ritrovo alle 14:55 nel parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) oppure alle 15:30 a Torre di Palme per partecipare occorre indossare calzature adatte a percorrere sentieri e pantaloni lunghi; si possono usare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e il rinvio o l'annullamento sarà comunicato per email la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi sull'evento collegato