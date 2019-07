Descrizione evento: TERRA VIVA

Montalto tra storia, natura e tradizioni



Mostra fotografica permanente a cielo aperto lungo la via di frazione Villa di Montalto, Cessapalombo (MC)

Montalto è una piccola frazione facente parte del Comune di Cessapalombo, uno dei Comuni più provati dai tragici eventi del sisma del 2016. In conseguenza degli stessi il fenomeno dello spopolamento del luogo si è notevolmente aggravato, con il rischio di perdere irrimediabilmente la storia e le tradizioni del paese. Avendo in mente il duplice scopo di mantenere viva la storia di questo piccolo borgo cinto dai Monti Sibillini, le arti ed i mestieri che da sempre lo hanno caratterizzato nonché di portare a conoscenza dei visitatori l’enorme patrimonio naturalistico e paesaggistico che solo Montalto può offrire, Stefano Ciocchetti e Matteo Vergari abitanti del luogo, con il sostegno e la collaborazione di tutti coloro che ancora vi abitano, hanno voluto, quindi, realizzare una mostra fotografica permanente per valorizzare Montalto e visitabile solo percorrendo l’unica via principale della piccola frazione. Un’esposizione composta da 30ina di fotografie di grande formato, stampate su materiale di alluminio, ideato per resistere alle intemperie ed essere duraturo. Le stampe saranno collocate all’aperto, sulle pareti della casa comunale e su quelle delle abitazioni lesionate e non, con il più ampio consenso degli abitanti del borgo.