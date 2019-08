Descrizione evento: Il comitato parrocchiale S.Biagio di Montefiore di Recanati organizza la 30°Sagra della Polenta:

MENU’: Polenta con i sughi di Stoccafisso, Cinghiale, Papera, Salsiccia, Vegetariana

Tagliatelle con sugo di papera

Fagioli con cotiche e salsiccia

Stoccafisso con le patate

Stinco all’uva

Grigliata mista

Agnello fritto

Cotoletta

Contorni di patate fritte ed insalata

Frittelle di Polenta

Stands gastronomici aperti dalle ore 19 con asporto!!

MUSICA, si balla con:

giovedì 22 agosto Matrix

venerdì 23 agosto Paolo e i Rubacuori con registrazione della “Nostra gente”

sabato 24 agosto Cuore d’Italia

domenica 25 agosto Luca Bachetti

venerdì 30 agosto Roberto Carpineti

sabato 31 agosto Andrea Bonifazi

domenica 01 settembre Sara Band

venerdì 06 settembre Serata musical classica&lirica (stands gastronomici chiusi)

sabato 07 settembre Barbara & C.

domenica 08 settembre I Mirage

Saranno organizzati GIOCHI POPOLARI e PESCA DI BENEFICENZA tutti i giorni, in particolare

venerdì 23 agosto GARA DI BRISCOLA A COPPIE dalle ore 21,00



Scheda Evento

Titolo: 30° SAGRA DELLA POLENTA

Sottotitolo: Castello di Montefiore di Recanati

Date: 22-23-24-25-30-31 AGOSTO e 1-6-7-8 SETTEMBRE 2019

Orari: Stands aperti dalle ore 19 fino alle 23,00 (no venerdì 6 settembre)

Luogo: Frazione Montefiore di Recanati

Coordinate navigatore: 43°24’ 46” N – 13°26’56” E google 43.412846 – 13.450576

Biglietto: No

Telefono per informazioni: 349-7624416

Mail per informazioni: p.trucchia@tin.it