Descrizione evento: Un elegante salotto dove si parlerà delle fantastiche attrattive dei Sibillini e delle Bellezze che i Comuni e le zone del sisma possiedono.

Una serata dedicata alla cultura, allo sport, all' aggregazione ed alla prospettiva sociale tutto contornato dalla grande musica d'autore.



Grandi artisti quali POVIA, LIGHEA, OPERAPOP e ALEX FOX arrichiranno la serata per un momento indimenticabile.



Un concerto di RiparTiAmo! Sibillini in Musica.



INGRESSO LLIBERO