Visita guidata nei siti archeologici di Fano / Apericena / Proiezione del docufilm Fanum Fortunae alla scoperta di Vitruvio

Giovedì 1 e 22 agosto 2019 - dalle ore 18.00 Itinerario 1 - Alla scoperta di Vitruvio: i luoghi del docufilm

1. Arco d'Augusto 2. Area archeologica San Michele - Museo Flaminia 3. Piazza XX Settembre 4. Biblioteca Federiciana - Sala dei Globi 5. Apericena - Mediateca Montanari 6. Proiezione docufilm: Fanum Fortunae

PROGRAMMA

ORE 18,00 Appuntamento Arco D’Augusto La visita guidata prevede un itinerario legato alla figura di Marco Vitruvio Pollione che porterà i partecipanti alla scoperta del personaggio e nel contempo, dei luoghi in cui sono state girate le scene del docufilm. Si scopriranno insieme i posti simbolo del documentario a partire da quella dell'incontro dell’architetto con Ottavia, sorella di Cesare Ottaviano Augusto. Con l'aiuto di una guida i partecipanti potranno gustare in anteprima la bellezza di questi luoghi intrisi di storia e di arte, molti dei quali non sempre accessibili ai più.

ORE 19,30 Apericena (Memocafé)

ORE 20,15 Proiezione docufilm “Fanum Fortunae - Alla scoperta di Vitruvio ("Mediateca Montanari - Memo"- Sala Ipogea) Ultima tappa della visita la proiezione del docufilm Fanum Fortunae - Alla Scoperta di Vitruvio, un docufilm che delinea in maniera precisa e puntuale la figura del più noto architetto del mondo romano, uno stratega dell'architettura la cui opera ha influenzato in maniera inequivocabile maestri quali Leonardo Da Vinci, Raffaello Sanzio, Francesco di Giorgio Martini e Andrea Palladio, per citarne alcuni.

Giovedì 8 e 29 agosto 2019 - dalle ore 18.00 Itinerario 2 - Sulle tracce della Basilica di Vitruvio

1. Arco d'Augusto 2. Area archeologica San Michele - Museo Flaminia 3. Mura Augustee 4. Scavi archeologici di Sant'Agostino 5. Apericena - Mediateca Montanari 6. Proiezione docufilm: Fanum Fortunae

PROGRAMMA

ORE 18,00 Appuntamento Arco D’Augusto Sotto il convento della Chiesa di Sant'Agostino sono visibili i resti di un grande edificio romano che si è tentato di identificare con la famosa Basilica che Vitruvio dice di aver progettato e diretto la costruzione nella Colonia Ivlia di Fano. Nonostante siano emerse convincenti congruenze metriche tra la Basilica descritta da Vitruvio e quelle dei resti archeologici, esse non permettono di leggere in queste rovine le tracce dell’antica fabbrica. L'interrogativo nulla toglie al fascino di ruderi tanto maestosi e all'atmosfera catacombale che caratterizza i cunicoli sotterranei su cui gli stessi si prospettano. ORE 19,30 Apericena (Memocafé)

ORE 20,15 Proiezione Docufilm “Fanum Fortunae - Alla scoperta di Vitruvio ("Mediateca Montanari - Memo" - Sala Ipogea) Ultima tappa della visita la proiezione del docufilm Fanum Fortunae - Alla Scoperta di Vitruvio, dove attraverso il personaggio scenico di Vitruvio e alcune interventi tecnico-scientifici, i partecipanti riusciranno a capire l'uomo Marco Vitruvio Pollione e la portata innovativa della sua opera.

Per partecipare è necessaria la prenotazione allo 0721 887 343. La proiezione del docufilm è gratuita, mentre la visita guidata e l'apericena hanno un costo totale di 20,00 euro per gli adulti e di 6,00 euro per i bambini sotto i 6 anni.

MENU - MORETUM Crostini con crema di formaggio, pecorino, aglio, prezzemolo, coriandolo. - ALITER CICERA insalata di ceci, aceto, pepe, alloro, finocchietto. - EPYTIRUM olive condite con aceto, coriandolo, cumino, finocchietto, menta - FARRO AL GARUM (salsa con alici e salsa di soia) Farro condito con garum pepe e semi di finocchio - BEVANDE: acqua/vino

BABY MENU - CROSTINI E PIZZA - BEVANDE: acqua

Per partecipare è necessaria la prenotazione allo 0721 887 343 durante gli orari di apertura della biblioteca. La proiezione del docufilm è gratuita, mentre la visita guidata e l'apericena hanno un costo totale di 20 € per gli adulti e di 6 € per i bambini sotto i 6 anni.

