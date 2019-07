Descrizione evento: FALERONE DI GUSTO!



Dopo il successo della scorsa edizione (con il nome "Borgo in Festa"), ecco a voi Falerone di Gusto, un percorso enogastronomico tra le vie del centro storico, alla scoperta di sapori e tradizioni del nostro piccolo Borgo!

Tra piatti deliziosi, ottima musica e scene di vita contadina, verrete catapultati all'interno della tradizione faleronese, per un weekend tutto da vivere!



VENERDI 09/08--> CENA IN DISCESA

Come da tradizione, si parte con l'ormai storica Cena in Discesa lungo Corso Garibaldi; potete trovare il menù e tutti i dettagli dell'evento, compresi i numeri da contattare per le pronotazioni, presso le nostre pagine social Facebook (@faleroneproloco) e Instagram (@prolocofalerone).



SABATO 10/08 & DOMENICA 11/08 --> PERCORSO ENOGASTRONOMICO

Tra i vicoli del Centro Storico, si snoda questo percorso all'insegna di piatti della tradizione, veglie, degustazioni, scene di vita contadina e musica; potrete ballare, o restare incantati della melodia di un violino, ridere con le scenette in giro per il paese, o semplicemente gustare le nostre prelibatezze.



Falerone di Gusto: la tradizione è servita.

VI ASPETTIAMO!



Per maggiori informazioni , consultate i nostri profili Social, sia su Facebook (@faleroneproloco) che su Instagram (@prolocofalerone), oppure contatteci via mail al seguente indirizzo: prolocofalerone@gmail.com.