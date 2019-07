Descrizione evento:



Domenica 29 settembre 2019, anche a San Benedetto del Tronto si terrá il più grande evento motociclistico benefico del mondo per i possessori di moto d'epoca, classiche e modern classics.



Il Distinguished Gentleman's Ride è stato fondato a Sidney, in Australia, da Mark Hawwa. È stato ispirato da una foto di Don Draper, protagonista di Mad Men, a cavallo di una moto classica con addosso il suo abito migliore. Mark decise che un giro in moto a tema sarebbe stato un ottimo modo per combattere lo stereotipo, spesso negativo, dei motociclisti e, allo stesso tempo, per connettere le comunità motociclistiche esclusive. Oltre 120.000 uomini e donne vestiti con i loro abiti più belli in stile classico in sella alle loro moto d'epoca e modern classic, parteciperanno per beneficenza in una città vicino a te, per raccogliere fondi e sensibilizzare sull cancro alla prostata e programmi di salute mentale a sostegno del partner ufficiale benefico, la Fondazione Movember.



Pre- iscrizione/ Donazione dal 1.08.2019:

www.gentlemansride.com/team/CAFERACERBONNISTIFRIENDS



ulteriori info sul programma seguono a breve.



Grazie