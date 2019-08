Descrizione evento: FALERONE DI GUSTO!



Nell'ambito della manifestazione "Falerone di Gusto", rientra per diritto un evento storico dell'estate faleronese: la CENA IN DISCESA!

Una lunga tavolata imbandita, lungo Corso Garibaldi, in pieno Centro Storico; decorazioni, foto storiche, tanta musica e soprattutto ottimo cibo!

Il menù prevede:



- ANTIPASTI

Antipasti sfiziosi della vergara



- PRIMI

Vincisgrassi



- SECONDI

Stinco di maiale



- CONTORNO

Patate arrosto



- DOLCI



- ACQUA e VINO



Prezzo?

25€ adulti

15€ bambini fino a 12 anni

GRATIS sotto a 6 anni



Folklore e DJ SET per tutta la serata!



Per info e prenotazioni , contattare:



Marco: 3201618114

Andrea: 3490957898

Monica: 3332438394