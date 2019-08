Descrizione evento: Sei mai stato in un bosco di notte? Sabato 10 agosto ci attende una serata meravigliosa ! Questa può essere l’occasione giusta. Un giro al tramonto nella Riserva Naturale Regionale Monte San Vicino e Monte Canfaito … Una passeggiata facile che vi permetterà di percepire il bosco con qualche altro senso oltre la vista, un occasione poi per vedere come si comporta la natura di notte.

Uno strepitoso panorama sotto un immenso cielo stellato che osserveremo in compagnia dell'astrofilo Ceci Elia.

Cosa aspetti a prenotare?! PATROCINIO Comune di Apiro per prenotare:

-WHATSAPP IL NUMERO È 3737526074 (indicare nome, cognome e numero partecipanti compresi i bambini sopra i 6 anni)

-TELEFONO il numero è - 3665231976 (se non rispondiamo al primo squillo riprovate o lasciate sms e sarete richiamati)

- andate sul sito www.marchescursioni.it cliccate la passeggiata che desiderate e il tasto ''PRENOTA'' compilate il format e il tasto ''conferma'' ritrovo ore ore 20:30 Monte san Vicino località Pian dell'Elmo - 62021 Apiro (MC) --(presso area parcheggio) partenza ore 21:00

durata : 4 ore (escluse le soste)

dislivello: 612 metri

difficoltà: E

lunghezza: 9 km