Descrizione evento: ROBERTO SPADONI, nato a Ravenna nel 1957, dopo aver terminato a Bologna gli studi di cardiologia,si è trasferito nel 1988 ad Amburgo dove da allora si occupa esclusivamente della sua attività artistica. Ha partecipato a varie mostre personali e di gruppo in molte città, fra cui Amburgo, Berlino, Bonn, Amsterdam, Copenaghen, Parigi, Ravenna, Città del Messico, Chicago, Sidney, Tokyo. Roberto Spadoni lavora nella tradizione degli Objekt trouve; divide con artisti come Picasso, Calder, Caro o Tingeluy il desiderio di dare nuova vita alla materia in un atto di giocosa creazione. Compone frammenti che trova come rifiuti; materiali che l’uso e il tempo hanno privato della loro funzionalità primaria, della loro dignità e valore ma che una volta inseriti nel progetto creativo, subiscono una metamorfosi che li fa sembrare nati per il nuovo uso, trasformati e funzionali ai significati che la composizione richiede. La riduzione dell’intervento costruttivo, l’evidente ricerca della semplicità espressiva e il ricorso all’economia dei mezzi significanti per raggiungere con leggerezza il rimando analogico alla realtà,sono caratteristiche tipiche del lavoro di Roberto Spadoni.