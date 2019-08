Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Mercoledì 14 agosto 2019 si terrà la Smuturinata - gita in motorino a cura di Pro Loco Ripe. Il ritrovo è previsto per le ore 8.00 presso il Circolo Pro Loco Ripe di Trecastelli. Per informazioni: 071.7959019