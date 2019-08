Descrizione evento: La Città di Trecastelli si prepara, nel cuore della stagione estiva, a un grande e atteso appuntamento con la musica: il CONCERTO UMBRIAENSEMBLE & FEDERICO MONDELCI SAX SOLISTA, che si terrà venerdì 16 agosto 2019, alle ore 21.15, nel Giardino del Villino Romualdo a Ripe. Un grande evento musicale che vedrà protagonisti il grande sassofonista Federico Mondelci e i componenti di UMBRIAENSEMBLE Angelo Cicillini e Cecilia Rossi (violini), Luca Ranieri (viola), Maria Cecilia Berioli (violoncello), Graziano Brufani (contrabbasso). I sei eccellenti artisti interpreteranno le straordinarie musiche di Leonard Bernstein, Eugene Bozza, Duke Ellington, George Gershwin, Alessandro Marcello, Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Nicola Piovani.

Federico Mondelci, docente camerista, solista e direttore d’orchestra, è da oltre trent’anni uno dei più apprezzati interpreti del panorama musicale internazionale. Diplomato in sassofono al Conservatorio di Pesaro, dove ha conseguito il diploma “cum laude” nel 1979 sotto la guida del M° Romano Mauriello, ha perfezionato gli studi al Conservatorio Superiore di Bordeaux sotto la guida del M° Jean-Marie Londeix, diplomandosi con “Medaglia D’Oro” all’unanimità. Si è esibito come solista con oltre cinquanta orchestre, tra cui l’Orchestra del Teatro Alla Scala, la New Zealand Symphony Orchestra, la BBC Philharmonic, l’Orchestra da Camera di Mosca, l’Orchestra Sinfonica di Bangkok e la Filarmonica di San Pietroburgo, dove è tornato, nella prestigiosa stagione diretta da Yuri Temirkanov, il 16 giugno 2019. Il suo repertorio non comprende solo pagine ‘storiche’ ma è particolarmente orientato verso la musica contemporanea e Federico Mondelci affianca il suo nome accanto a nomi di grandi autori del Novecento tra cui Nono, Berio, Nyman, Kancheli, Glass, Donatoni, Sciarrino, Scelsi, Gentilucci, Graham Fitkin, Nicola Piovani e altri compositori della nuova generazione, eseguendone le composizioni spesso a lui espressamente dedicate, produzioni di straordinario successo che lo conclamano come raffinato solista di raro e straordinario talento.Tra I riconoscimenti di grande prestigio il Maestro annovera nel 2009 il “Rossini D’Oro” della città di Pesaro e il riconoscimento di “Marchigiano dell’Anno” nel 2017.

UmbriaEnsembleè formata da solisti di chiara fama e cameristi di alto spessore artistico che vantano esperienze e riconoscimenti considerevoli in ambiti linguistici classici e innovativi. UmbriaEnsemble si presenta come un ensemble di alta qualità artistica e costante ricerca musicale, definito dalla critica come “punta di diamante” dell’attuale produzione cameristica italiana, modulare e agile nell’organico: dal Trio all’Ottetto, fino alla compagine orchestrale con l’Orchestra da Camera “i Solisti dell’Umbria”, che rende l’Ensemble polifunzionale e sempre competitivo in ogni situazione. UmbriaEnsemble è stata invitata a rappresentare l’Italia con un Concerto a Bruxelles, Cercle Royale Gaulois in occasione del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea e a esibirsi in un concerto per il Parlamento europeo a Strasburgo. Tra i più recenti successi dell’Ensemble vi sono il progetto di formazione ed educazione musicale e ambientale “La Natura dell’Arte”, in collaborazione con Maestri Liutai umbri e cremonesi, una lunga tournée in Cina, concerti a Cipro, in Francia, Svizzera, Belgio Inghilterra e tour in Lettonia e Thailandia, la registrazione, per “Camerata Tokyo”, di CD con musiche di Brahms e di Schubert e un più ampio progetto discografico dedicato alla Musica da Camera di Paganini, la produzione di “Storie degli ultimi giorni”, spettacolo originale ispirato al pittore rinascimentale Luca Signorelli, che è stato presentato in varie capitali europee. Fiore all’occhiello è la produzione di UmbriaEnsemble “Fratres”, un’opera originale di Musica, Danza, Canto lirico e Poesia dedicata alle grandi figure di Santi, Eroi e Artisti della nostra storia che è stata registrata, selezionata e messa in onda dai canali televisivi nazionali RAI in occasione delle festività francescane 2014.



Il CONCERTO UMBRIA ENSEMBLE & FEDERICO MONDELCI SAX SOLISTAche si terrà nel Giardino del Villino Romualdo di Trecastelli è promosso dal Comune di Trecastelli e dall'Assessorato alla Cultura. L’evento è a ingresso libero.