Descrizione evento: Si parte dalle Sorgenti del fiue Nera per questa facile escursione nella boscosa Valle Infante, cuore del territorio del Cervo qui reintrodotto ad inizio secolo, che ci porterà fino ad una delle nascoste cascate dei Sibillini, dal nome non proprio elegante ma dal fascino indiscusso! Andata e ritorno dallo stesso itinerario Spostamento di circa 15 minuti per il punto di partenza dell'escursione Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 300 m Tempo di percorrenza effettivo: 2.30 ore Lunghezza: 7 km Ritrovo principale Ore 9.30 presso Pasticceria Vissana - Visso, , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito