Descrizione evento: Uno dei più famosi itinerari dei Sibillini e non solo, tanto semplice quanto meraviglioso, nei pressi dello splendido lago di Fiastra. L'itinerario parte dalla diga del lago, con splendide vedute sul lago e sulla valle del Fiastrone e prosegue poi all'interno della lecceta. Dopo circa 1 ora e mezza di camminata si giunge alla piccola valle, al di sopra della quale si trova la formazione delle Lame Rosse, caratterizzata da ghiaia tenuta insieme da argilla che grazie all'erosione dei fenomeni atmosferici ha dato vita a questi pinnacoli e a figure di ogni tipo. Scoprite insieme a noi questo magico itinerario. E' adatto a tutti e non necessita di particolari capacità. Al termine dell'escursione, per chi ne avrà il piacere, potremo mangiare insieme presso l'ex castello Magalotti di Fiastra, in una splendida posizione panoramica sopra il lago. Ci saranno degli stand con panini caldi e Fiastra Fantasy che ci aspetta (per grandi e bambini!). In collaborazione con Fiastra Fantasy, by Keemar. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 250 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Ore 9:15. Bar I Due Ponti, appena prima del ponte sulla destra, Via Boccioni, 10, 62035 Fiastra MC, Italia, Fiastra Vedi tutti i dettagli nel nostro sito