Descrizione evento: PROGRAMMA

Da località Poggio, passeggeremo nel bosco fino ad arrivare a Pian Grande, al Belvedere Nord e a Pian di Raggetti. Scopriremo tracce di uomini neolitici. Colazione nel bosco e via per una nuova giornata di mare, rigenerati!

Percorso ad anello da località Poggio - Pian Grande - Belvedere Nord - Incisioni rupestri - ritorno.

La visita termina in un incantevole museo fatto da uomini e donne di terra prestati al mare.



DETTAGLI TECNICI

Lunghezza: 6,5 km

Tempo di percorrenza: 4 h soste incluse

Dislivello: 300 mt

Difficoltà Escursione: E - percorso su sentiero e sterrato.

Requisiti richiesti: Si richiede un minimo di abitudine a passeggiate escursionistiche.



Equipaggiamento obbligatorio: Scarponcini da trekking o buone scarpe da ginnastica

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento a strati, pantaloni lunghi, 1 cambio da tenere in auto, acqua, snack, macchina fotografica, binocolo, bastoncini da trekking.



Costo 15 euro (servizio guida ambientale AIGAE)

Bambini fino a 10 anni: gratuito.

Museo: ingresso libero ad offerta.



Trasporto: mezzi propri

Luogo di incontro: Osteria del Poggio alle h 7.45

https://goo.gl/maps/3iXVvUUYxX2yszyb6



(Riserve: Escursione confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero un regolare svolgimento in sicurezza, l’escursione può essere modificata o annullata il giorno stesso dell’evento.



INFO e PRENOTAZIONI

Federica – Guida ambientale escursionistica AIGAE - +39 3494737063

Prenotazione obbligatoria entro le 13 del giorno prima.