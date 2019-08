Descrizione evento: Un bellissimo itinerario tra bosco di macchia mediterranea, laghi naturali e mare, intervallato dalla visita alla Chiesetta (aperta durante la nostra passeggiata, con ingresso gratuito), alla Torre De Bosis e al Fortino Napoleonico. Storie e personaggi si racconteranno, ricostruendo la storia di questo magico luogo.

La passeggiata termina al Molo con vista del tramonto e bagno. Possibilità di portare cena al sacco e concludere in allegria la serata!



ITINERARIO: Lago Profondo - visita alla Chiesetta di Santa Maria di Portonovo - Torre De Bosis - Fortino Napoloenico - Lago Grande - Molo.



DETTAGLI TECNICI

Lunghezza: 4 km

Tempo di percorrenza: 3 h soste incluse

Dislivello: quasi assente

Difficoltà T/E - Escursione adatta a tutti

Orario e luogo di incontro: ci vediamo alle 17.00 davanti al bar Giacchetti della Piazzetta di Portonovo. https://goo.gl/maps/UMS4aJ6H4Lt3etz2A

Attenzione: il parcheggio a Portonovo è a zone e a pagamento fino alle 18. Si consiglia di arrivare con almeno 30 minuti di anticipo per evitare ritardi alla partenza dell'escursione.



Requisiti richiesti: passeggiata adatta a tutti.

Equipaggiamento obbligatorio: Scarponcini da trekking o buone scarpe da camminata

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento a strati, pantaloni lunghi, k-way, 1 cambio da tenere in auto, acqua, snack, macchina fotografica, binocolo, torcia frontale, bastoncini da trekking, sacchetto rifiuti.



Costo 10 euro (servizio guida ambientale AIGAE)

Bambini fino a 10 anni, gratuiti.



Trasporto: mezzi propri



Riserve: Escursione confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero un regolare svolgimento in sicurezza, l’escursione può essere modificata o annullata il giorno stesso dell’evento.



INFO e PRENOTAZIONI

Federica– Guida ambientale escursionistica AIGAE - +39 3494737063

Prenotazione obbligatoria entro le 18 del giorno prima.