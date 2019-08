Descrizione evento: Il 24 e 25 agosto a Venarotta (AP) il Grand Tour delle Marche

propone un week end tra natura e manualità creativa



LE MERAVIGLIE DEL RICAMO, QUANDO IL FILO DIVENTA ARTE



Ai piedi del Parco Nazionale dei Monti Sibillini il 24 e 25 agosto si celebra la magia del “filo”! Dove? A Venarotta , nell’entroterra ascolano, dove si svolge “Le Meraviglie del Ricamo, quando il filo diventa arte”.

Promosso dall’Amministrazione comunale, l’evento si articola in un week end da vivere tra le suggestioni del ricamo, del saper fare, delle abilità artigianali, insieme a cibo, musica e spettacoli, in un ambiente naturale ricco di fascino e biodiversità.

Le Meraviglie del Ricamoè la tappa di fine agosto del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi esperienziali nato in occasione di EXPO 2015 con l’obiettivo di valorizzare cibo e manualità, per offrire al viaggiatore evoluto indimenticabili momenti di condivisione con le comunità locali. Sviluppato da Tipicità insieme ad Anci Marche, nel 2019 il Grand Tour si arricchisce di contenuti e stimoli grazie ai partners Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking.

Sabato 24 è il suggestivo Convento di San Francesco, che domina il paese dalla località Castello, ad essere protagonista di un’esperienza che strizza l’occhio alla magia di questi luoghi ammantati dall’abbraccio del misterioso monte Sibilla: una passeggiata naturalistica arricchita dal riconoscimento delle piante, con interessanti approfondimenti di botanica e curiosità erboristiche, che darà modo a curiosi ed appassionati di scoprire anche l’uso culinario, erboristico e cosmetico delle specie presenti.

Nella mattinata di domenica 25, sempre con “campo base” al Convento di San Francesco, va in onda un’esperienza dedicata alle “tisane della salute”, per capire cosa sono e come prepararle per aumentare il nostro benessere psicofisico.

Il momento clou della manifestazione, domenica pomeriggio, avrà come palcoscenico il centro storico di Venarotta animato da esposizioni e workshop, dimostrazioni “live” delle ricamatrici e possibilità di acquistare stupendi manufatti introvabili nei tradizionali canali di vendita. Protagonista l’arte del ricamo, ma con la possibilità di conoscere tante altre sfaccettature del “made in Marche” e di assaggiare sapori autoctoni nel corso dell’esclusiva “apericena della ricamatrice”.

Tutte le informazioni riguardanti l’iniziativa sono fruibili sulla piattaforma www.tipicitaexperience.it e sulla app di Tipicità.



INFO: 0734.277893, segreteria@tipicita.it