Una facile salita ci porterà in quota lungo forestale. Un'ultimo tratto, breve, a spinta ci farà guadagnare la vetta del monte Torrone.

Da qui inizia un percorso tra i più intriganti, con ampi scorci sulle due vallate sottostanti, che si snoda tra curve infinite fino ad arrivare a Visso.

Partenza: Visso

DISTANZA: 28 KM - Difficoltà: MEDIA - Dislivello: 700/800 metri

18 € [comprende: organizzazione, guida (istruttore SIMB) con assicurazione RCT, assicurazione infortuni personale].Chiamaci allo 0733 280035 o inviaci una email all'indirizzoindicando nome e cognome, numero di partecipanti ed un contatto telefonico. Sarai ricontattato a ridosso dell'evento per la conferma e per gli ultimi dettagli. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla guida il giorno dell'evento (salvo specificatamente indicato).- Equipaggiamento (abbigliamento variabile sulla base delle condizioni meteo): Casco, guanti ed occhiali obbligatori. Consigliato cambio asciutto da utilizzare una volta arrivati in cima.- Mtb meccanicamente in ordine, kit per foratura/e.- Consigli utili: zaino per riserve idrico-alimentari e abbigliamento di scorta. Evento in collaborazione con Wbike ASD- Assicurazione Infortuni: già compresa nel costo dell’escursione: Attiva l'assicurazione infortuni personale.- Sconti e promozioni: Risorse Cooperativa premia gli escursionisti più fedeli dando la possibilità di usufruire di sconti e promozioni, non perdere l’occasione: scopri l’occasione che fa per te!- Numero massimo di partecipanti: Il numero massimo di escursionisti consentito varia in base alle peculiarità di ogni escursione, ed è valutato per garantire la massima sicurezza e godibilità dell’evento.- Variazione o annullamento eventi: Risorse Cooperativa si riserva la possibilità di annullare l'evento qualora le condizioni atmosferiche non ne consentano un regolare svolgimento in sicurezza. L’attività può essere annullata o il percorso modificato su decisione della guida escursionistica anche il giorno stesso dell’evento.