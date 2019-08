Il Grande Anello dei Sibillini è un percorso escursionistico che abbraccia l’intera catena montuosa. Unico viaggio alla scoperta dei quattro versanti del parco: il versante storico, il versante sacro, il versante magico e il versante fiorito.

L’anello non ha certo bisogno di presentazioni. La bellezza di questo itinerario infatti è stata premiata dalla prestigiosa rivista Red Bull indicandolo come “uno dei dei 10 percorsi da fare almeno una volta nella vita”. Anche l’autorevole magazine MTB-MAG si è occupata a suo tempo di questo itinerario riservandogli numerose attenzioni.



PARTENZA: Visso, ore 8:15

DISTANZA: 115 KM - Difficoltà: MEDIO - Dislivello: 4000 metri

Quota d'iscrizione: 145 €

Comprende: organizzazione, guida abilitata con assicurazione RCT, assicurazione infortuni personale, pernotto del sabato e prima colazione domenica (pernotto facoltativo).

Non comprende: pasti (gestibili in autonomia o in gruppo direttamente in loco), trasporto e quanto non indicato nella voce "comprende".

Iscrizione e pagamento: tel. 0733 280035 – email: activetourism@risorsecoop.it (la conferma dell'iscrizione avverrà solo con la ricezione del pagamento).

NB Posti limitati, iscrizioni disponibili fino ad esaurimento.

- Coordinate bancarie per il pagamento

Intestazione: Risorse Società Cooperativa

Importo: 145 €

Causale: Grande Anello MTB 2019

IBAN: IT 78 P 01030 13400 000001627305

- Equipaggiamento (abbigliamento variabile sulla base delle condizioni meteo): Casco, guanti ed occhiali obbligatori. Consigliato cambio asciutto da utilizzare una volta arrivati in cima.- Mtb meccanicamente in ordine, kit per foratura/e.- Consigli utili: zaino per riserve idrico-alimentari e abbigliamento di scorta.- Assicurazione Infortuni: già compresa nel costo dell’escursione.- Variazione o annullamento eventi: Risorse Cooperativa si riserva la possibilità di annullare l'evento qualora le condizioni atmosferiche non ne consentano un regolare svolgimento in sicurezza. L’attività può essere annullata o il percorso modificato su decisione della guida escursionistica anche il giorno stesso dell’evento.