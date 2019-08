"La Montagna è il legame tra la Terra e il Cielo. La sua cima unica tocca il mondo dell'eternità e la sua base si ramifica in molteplici contrafforti nel mondo dei mortali. È la via per la quale l'uomo può elevarsi alla divinità e la divinità rivelarsi all'uomo"

Trascorreremo un weekend nella mitica e grande natura del versante Sud dei nostri Monti: due giorni per condividere pensieri e cammini alla scoperta della vetta più alta dei Sibillini. Sarà l'occasione per praticare yoga all'aperto in armonia con la natura, immersi in luoghi carichi di potere spirituale. In programma un'escursione nella misteriosa Macchia Cavaliera e la maestosità del grande Monte Vettore (2476 m s.l.m.). Pernotteremo al Rifugio Belvedere, da dove si potrà godere di una meravigliosa vista sui Monti Sibillini.12 PERSONE___- Sabato 07 SettembreOre 15:00: Ritrovo a Forca di PrestaOre 15:30: Partenza per l’escursione ad Anello della Macchia Cavaliera (leggi sotto i dettagli dell'escursione)Ore 18:00: Arrivo al Rifugio BelvedereOre 18:30 - 19:30: Pratica di Hatha Yoga e MeditazioneOre 20:00: Cena (menù vegetariano e vegano disponibile su richiesta – primo, secondo, dolce, caffè)- Domenica 8 SettembreOre 7:15-8:00: Pratica di Yoga e risveglio consapevole del corpoOre 8:00: ColazioneOre 8:30: Partenza per l’escursione al Monte Vettore (leggi sotto i dettagli dell'escursione)La Faggeta Secolare della Macchia CavalieraFacile escursione attraverso la splendida e misteriosa macchia di faggi secolari nel versante sud dei Monti Sibillini. Un percorso di grande fascino, che ci condurrà al Rifugio Belvedere dove faremo una pratica di Yoga all'aperto con vista sul maestoso Vettore.T -300 m -2H30mEscursione al Monte VettoreDa Forca di Presta si segue un panoramico sentiero che sale gradualmente fino alla Sella delle Ciaule. Da qui si aprirà al nostro sguardo la glaciale Valle del Lago di Pilato, attorniata dai giganti di pietra, dal Pizzo del Diavolo, a Cima del Lago fino al Monte Vettore, di cui percorreremo l'ampia cresta fino in vetta.EE -1000 m -5HGuida: Francesco Cianconi Yoga: Roberta Mezzelani Forca di PrestaOre: 15:0012 PERSONEPartecipare è un'occasione per chi Ama la Montagna, un ottimo spirito di adattamento, gentilezza, curiosità e una buona preparazione fisica sono necessari. Un contatto preliminare via telefono è graditoScarpe da trekking, abbigliamento comodo, felpa, pantaloni lunghi, giacca antivento, piumino, cappello, guanti.Acqua (almeno 2 litri)Un ricambio di indumenti completo per la notte.Per lo yoga: tappetino, copertina post pratica.Per il rifugio: sacco lenzuolo o sacco a pelo, in alternativa sarà possibile noleggiarlo presso il rifugio per 3€. Asciugamano e nécéssaire per la notte.Utile: macchina fotografica

PREZZI

70€ (da anticipare come caparra tramite bonifico bancario): Comprende: organizzazione, guida con assicurazione RCT, Istruttrice Yoga, escursioni.

- Coordinate bancarie per il pagamento

Intestazione: Risorse Società Cooperativa

Importo: 70 € / Causale: Outdoor e Yoga Belvedere 2019

IBAN: IT 78 P 01030 13400 000001627305

50€ da pagare direttamente al gestore del Rifugio Belvedere, qualora si volesse restare a dormire.

La quota rifugio comprende pernotto, cena e colazione.

[pernottamento in rifugio facoltativo]

INFO E PRENOTAZIONI

Roberta: 340 0627992

Francesco: 331 5852478

Manda una mail con nome, cognome, numero di partecipanti e contatto telefonico roberta@yogaroute.it