Descrizione evento: Il 24 agosto la compagnia The Samurai Sword Artists - KAMUI terrà uno spettacolo dedicato alla comunità dei Monti Sibillini. Guidati dal maestro Tetsuro Shimaguchi la compagnia di artisti samurai si esibirà nella località di Montemonaco, dalle 21.30. Fondatore e leader indiscusso dei “Kengishu Kamui - Samurai Sword Artist”, il maestro Shimaguchi ha curato le scene di combattimento nell'opera di Quentin Tarantino “Kill Bill vol.1”, nel quale interpreta Miki il Bodyguard e combattente dei temibili Crazy 88. https://samurai-kamui.com/kamui/?lang=en Ha fondato l'arte marziale del Kengido, dove la bellezza e la forma si uniscono nella pratica dello spirito del samurai. https://samurai-kamui.com/kengido/?lang=en Shimaguchi è impegnato nella promozione turistica e culturale delle prefetture di Fukushima, Tochigi and Ibaraki, progetto chiamato Diamond Route Japan. https://www.youtube.com/channel/UCWT7jB99c7YzWV04gl7T6ow ????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????? ?????????????????? ???????????????? "Come artista Samurai ho l'onore di collaborare con la prefettura di Fukushima nella realizzazione di video che permettono di comprendere la bellezza presente di questa terra colpita duramente. Ed è altrettanto importante per me essere presente in questa regione dell’Italia colpita anch'essa duramente dal sisma. Con il mio contributo mi piacerebbe trasmettere forza alle persone che continuano a guardare e vivere il futuro nonostante le avversità. Trovo che sia il Giappone che l’Italia siano paesi molto forti e affascinanti. Sono molto onorato e commosso di poter partecipare come Samurai dei nostri giorni ad una performance tra i monti Sibillini. Trovo che i nostri paesi abbiano in comune l’arte, il rispetto e l’orgoglio che provano verso la propria cultura. Naturalmente trovo il vostro cibo buonissimo. Non faccio fatica a trovarmi bene con voi, mi fa molto piacere conoscervi. Si creano delle vere e proprie famiglie da una buona amicizia. Sento che che questo legame che sta nascendo per me avrà valore per tutta la vita." Tetsuro Shimaguchi Evento realizzato in collaborazione con: - Pro Loco Di Montemonaco - Associazione Culturale Peranna di Montemonaco - Associazione Sibillini Segreti E Sapori - Pagina Shambhala Jesi APS - Bedarumica.org - Kamui Samurai Spirit Con il patrocinio Parco Nazionale dei Monti Sibillini Comune di Montemonaco