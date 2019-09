Descrizione evento: Siamo pronti a ripartire con tante strabilianti novità!

Venerdì 13 settembre alle ore 18 ti aspettiamo in Via Marconi 31 a Falconara Marittima per la presentazione dei corsi per BAMBINI e RAGAZZI.

Tutti i nostri insegnanti saranno presenti per farvi conoscere i nostri numerosi corsi di ballo e per fornirvi tutte le informazioni.

Scegli il meglio per la tua danza, scegli Ma.Mo.Dance!

Potrai scegliere tra tantissimi stili di danza: Hip Hop Dance, Break Dance, Danza Moderna, Danza Classica, Ludodanza, Danze Coreografiche, Synchro Dance, Danze Latino americane in coppia, Danze Standard in coppia, Danze Caraibiche e moltro altro...

I nostri insegnanti qualificati offrono anche la possibilità, per chi volesse, di intraprendere la preparazione per l'agonismo di Danza Sportiva FIDS (l'unica federazione italiana di danza sportiva riconosciuta dal CONI).

Per saperne di più ti aspettiamo venerdì 13 settembre!

In tale occasione comunicheremo anche le date delle giornate di prova di tutti i nostri corsi.

Continua a seguirci sui nostri social, presto ci saranno altre novità!



Facebook: Ma.Mo.Dance

Instagram: @mamodance