Descrizione evento: Dal 29 al 31 agosto la prima edizione di Nanometri, festival di arti visive e multimediali a Fano. Per tre giorni al Bastione Sangallo di Fano (PU) cortometraggi da tutto il mondo, laboratori creativi, installazioni digitali e performance audio-visive. Nanometri Festival è cinema, musica, illustrazione, animazione, arti digitali e laboratori nei diversi spazi del Bastione Sangallo. Tre giornate, dal 29 al 31 agosto, di contaminazioni e relazioni tra artisti italiani ed internazionali per creare un concerto di produzioni artistiche. La prima edizione del festival si apre ufficialmente giovedì 29 agosto alle ore 14.30 al Bastione con il laboratorio di Morgan Sully, Memeshift, per creare un brano musicale dalla campionatura di suoni ambientali. Alle 18.00 sarà la volta di Filippo Gualazzi con il workshop di TouchDesigner e alle 21.00 Andrej Kolencik partirà con la 48 ore film making challenge. La prima serata di Nanometri è dedicata alle opere inviate da registi e artisti visivi italiani e internazionali che hanno risposto alla “call” del festival sul tema dell’energia. Più di 200 le opera giunte per la selezione, 43 i cortometraggi che verranno proiettati durante le 3 serate, 17 i paesi di provenienza, tra cui Brasile, Giappone, Germania, Polonia, Portogallo, Irlanda, Romania, Bulgaria, Finlandia. Dalle 20.00 si susseguiranno proiezioni di cortometraggi e produzioni di rilievo selezionati dal collettivo Nanometri. Venerdì 30 agosto alle 14.00 Mattia Testuzza aprirà la seconda giornata con il laboratorio VAI Experiment: l’illustrazione diventa il mezzo per esprimere metodologia e concetti antropologici. In serata continua la proiezione di cortometraggi e, dalle 22.30, nella terrazza superiore del Bastione Sangallo si terrà l’esibizione di Bitnet Laptop Ensemble. L’orchestra è composta da musicisti e produttori di musica elettronica originale che produrranno e improvviseranno melodie e scenari sonori accompagnati da proiezioni digitali interattive. Sabato 31 agosto alle ore 17.30 il laboratorio di Blind time drawing a cura di Valentina Baldelli. I partecipanti bendati si cimentarano nel disegno, omaggio alla pratica di arte e introspezione di Robert Morris. Dalle 20.30 saranno presentati i cortometraggi di due autori ospiti del festival: Andrea Bonetti e di Andrej Kolencik. L’artista marchigiano mostrerà il suo ultimo lungometraggio di animazione “The Darker Light”, mentre Andrej Kolencik, regista e artista slovacco, presenterà le sue produzioni. Subito dopo le proiezioni, la terrazza superiore del Bastione Sangallo ospiterà due concerti di sperimentazione elettronica. Memeshift, musicista americano stabilito a Berlino, si esibirà in campionature sonore ispirate alla natura e improvvisazioni su suoni site specific raccolti nei tre giorni di residenza artistica fanese. Il progetto musicale Massuoni di Burla, Le Velenoiser, Inserirefloppino, concluderà la prima edizione di Nanometri con una performance di musica noise-elettronica, accompagnata da live digital painting a cura del collettivo artistico UMAMI. Ogni sera verranno proiettati "Amad" e “Realmonte” progetti di video arte di Johanna Invrea e "Love Song" video installazione di Barbara Baroncini.

L’ iscrizione ai workshop fino alla mattina di giovedì 29 agosto.

Nanometri Festival è progettato e curato del Collettivo Nanometri, nato all’interno di Warehouse Coworking Factory di Marotta (PU), da un’idea e dalla passione di professionisti di arti visive e comunicazione digitale. La prima edizione è patrocinata dal Comune di Fano - Assessorato alla Cultura e Beni Culturali;

è realizzata in collaborazione con Warehouse Coworking Factory, Associazione Collettivo Re-Public, Associazione Bastione Sangallo, Coworking Fano, Associazione Umanesimo Artificiale, Collettivo BitNet01, European Creative Hubs Network, Fest An?a International Animation Festival, Zoe Microfestival, Admiral Films, OhBoy! Creatives, Bloody Mary Bistrot.



Nanometri Festival è sostenuto e sponsorizzato da: Banco Marchigiano, Konos srl, Xp-Pen Italia.

Programma delle proiezioni e degli eventi su

Facebook/Nanometri Festival e su www.nanometri.com.