Descrizione evento: Visita alla rievocazione storica della "piccola lourdes dei Sibillini" ed escursione nella valle - € 15 durata - 3:00 ore + soste difficoltà - media dislivello - 350 metri Il Balzo Rosso è la parte sud-est del Monte Amandola e deve il suo nome alla caratteristica colorazione rossastra delle rocce che differisce dal calcare del gruppo in cui si trova e il nome "Balza" indica una parete di montagna particolarmente ripida e scoscesa che scende verso il fondovalle. Osservandolo dal Monte Priora si nota chiaramente l'azione di sovrascorrimento per le spinte da ovest verso est che lo ha fatto ripiegare sugli strati sottostanti. Lo si può visitare con un comodo e panoramico sentiero che ne percorre per intero la base arrivando a toccare la sua rossa pietra. D'estate vi si può percepire l'azione convettiva generata dalla notevole escursione termica causata dal suo colore. cosa si visita: - il santuario della Madonna dell'Ambro - la Rievocazione Storica delle Canestrelle - la spumeggiante cascata del torrente - una parte del corso d'acqua affluente del Tenna - l'insolita formazione rocciosa del Balzo Rosso per prenotarsi inviare una email a entro le 13:30 del giorno precedente indicando: recapito telefonico, numero dei partecipanti e dove si preferisce unirsi al gruppo; partenza alle 8:25 dal parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) e arrivo previsto all'Ambro alle 10:00 per partecipare occorre indossare calzature idonee a percorrere sentieri, vestiario adeguato all'ambiente montano e portare zaino con pranzo al sacco e scorta d'acqua; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto da usare all'occorrenza; si possono utilizzare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'evento sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e l'eventuale annullamento o rinvio sarà comunicato entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi maggiormente sull'evento collegato