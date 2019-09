Descrizione evento: Non potevamo mancare l’appuntamento con la luna piena e il vino! Teatro dell’escursione sarà ancora una volta il Conero: avvolti dalla sua magica atmosfera, attraverseremo boschi, radure, macchia mediterranea e incisioni rupestri, per poi raggiungere lo spettacolare Belvedere Sud per un brindisi indimenticabile al sorgere della luna piena dal mare. Al ritorno, saremo illuminati dalla luce della luna! Percorso: San Pietro - Pian di Raggetti - Incisioni Rupestri - Monte Conero - Belvedere Sud - San Pietro Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 di venerdì 13 settembre. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € (servizio guida ambientale e vino) Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 200 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 5 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale parcheggio sommitale del Conero, ore 17:30, Via Monte Conero, 26, 60020 Sirolo AN, Italia, Sirolo Vedi tutti i dettagli nel nostro sito