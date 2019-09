Descrizione evento: Dalla pittoresca e suggestiva rievocazione storica all'escursione selezionata nelle "più belle delle Marche" - € 15 durata - 4:00 ore + soste difficoltà - media dislivello - 350 metri Piobbico festeggia l'8 settembre, giorno della natività di Maria Vergine, con la particolare rievocazione storica della Processione delle Rocche, preceduta la sera avanti dall'accensione dei "Luminamarzi", i fuochi in venerazione della Madonna di Val d'Abisso. Un'antica storia narra che al tempo dell'eremitismo i pastori trovarono sui prati del Monte Nerone un'immagine della Madonna che riportarono in paese accolti dalla popolazione che la onorò tenendo in mano le Rocche. Dalla chiesa di sant'Antonio a quella di santa Maria in Mavi si reca ogni anno la Processione delle donne vestite da contadine con le canne sormontate da ciuffi di lana e canapa con variopinte decorazioni, simbolo del lavoro tessile e mezzadrile di Piobbico. Il Rio Vitoschio e il Fosso del Molino solcano il versante settentrionale del Monte Nerone confluendo nel fiume Biscubio dopo aver attraversato verdi valli un tempo operose per la ricchezza di risorse naturali. Oltre il suggestivo passo de "le Porte" vi erano infatti molte carbonaie a cui la gente della montagna si dedicava abitando i boschi per giorni in ripari di pietre a secco di cui rimangono i resti, come pure il movimento dell'acqua veniva sfruttato per azionare i mulini che oltre a produrre il pane erano anche luoghi di incontro e scambi commerciali. Ma queste gole furono anche i luoghi scelti dagli eremiti per ritirarsi in preghiera negli eremi, tra cui quello di Morimondo e di san Bartolomeo in cui visse il beato Barbetta da Piobbico. cosa si visita: - la sfilata in costume da Piobbico alla chiesa di santa Maria in Val d'Abisso - il paese con il castello dei Brancaleoni - escursione ad anello al Rio Vitoschio - il Polentone alla Carbonara con la sagra giunta alla 41ª edizione - il famoso Festival dei Brutti con il club che ha sede a Piobbico Un motivo in più per partecipare: lungo la via del rientro sosta (facoltativa) alla 41ª Sagra nazionale del Polentone alla Carbonara in occasione del Festival dei Brutti per prenotarsi inviare una email a entro le 13:30 del giorno precedente indicando: recapito telefonico, numero dei partecipanti e dove si preferisce unirsi al gruppo; partenza alle 7:45 dal parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) e arrivo previsto a Piobbico alle 10:15 per partecipare occorre indossare calzature idonee a percorrere sentieri, vestiario adeguato all'ambiente montano e portare zaino con pranzo al sacco e scorta d'acqua; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto da usare all'occorrenza; si possono utilizzare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'evento sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e l'eventuale annullamento o rinvio sarà comunicato entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi maggiormente sull'evento collegato