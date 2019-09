Descrizione evento: Mostra di Arte ceramica "Mastri e Maestri" Ad accompagnare l'autunno e le domeniche del Borgo di Appignano (MC) arriva la Mostra 'Mastri e Maestri'. La Mostra è stata Curata da Luisa Gianfelici con la collaborazione degli artigiani, artisti e degli appassionati; siete inviatati a visitare questa piccola mostra che racconta la ceramica di Appignano di ieri e di oggi. Vi aspettiamo in Appignano (MC), via Paladini 10 a partire da DOMENICA 15 Settembre e così per tutte le domeniche dalle 16.30 alle 19.30 Per visite fuori dai giorni e/o dagli orari indicati contattare lo 0733 57521 Interno 4