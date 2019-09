Descrizione evento: Sabato 21 settembre 2019 si terrà presso il circolo ANSPI della località di Passo Ripe TRECASTELLI SPORT FESTIVAL, festa ludico-sportiva aperta a tutti. La manifestazione, giunta quest’anno alla quinta edizione, presenta un programma con molte iniziative rivolte a bambini, ragazzi, adulti e famiglie, per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento, con tante discipline sportive.Si partirà dalle ore 15.30 con diverse attività per bambini: Football Open Day, una partita-allenamento per ragazzi fino a 12 anni, Lezioni dimostrative di Mini Tennis e di Ping Pong, tecniche di gioco per la Ruzzola e anche la conoscenza di attrezzature per la Pesca di Trote in lago. Ci sarà inoltre Giocasport- avviamento alla pratica sportiva per bambini conSerena Piccinini e Alice Malerba. Si assisterà a delle bellissime esibizioni di pattinaggio artistico, ginnastica ritmica e danza. Sempre per intrattenere grandi e piccini ci saranno Animazione & Giochi in Famiglia a cura diOratorio Arcobaleno di Don Bosco di Passo Ripe. Nei locali di Bocciofila Passo Ripe sarà organizzato un torneo di bocce a coppie e anche presso CSB Passo Ripe ASD si potrà prendere parte a una gara di biliardo (per informazioni: 3381901750). Chi vorrà trattenersi e stuzzicare qualcosa avrà la possibilità di trovare panini, patatine fritte, bibite e cose sfiziose preparati dal Circolo ANSPI. La manifestazione, nata con l’intento di creare un momento di aggregazione, unendo l’aspetto formativo ed educativo di tante attività sportive, è promossa dalla Città di Trecastelli in collaborazione con Circolo ANSPI Passo Ripe di Trecastelli. L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione di diverse associazioni e strutture del territorio: Società Sportiva Victoria Brugnetto, Associazione Sportiva Monterado Zerocinque, Gruppo Sportivo Ruzzola Pro Loco Ripe, ASD Pesca Sportiva Senigalliese, CSB Passo Ripe ASD, Bocciofila Passo Ripe, ASD ProCorinaldo Skating, ASD Polisportiva Senigallia, Dance Studio Palestra Kappao e My Dance, Avis Comunale Trecastelli, Gruppo Volontari Protezione Civile Trecastelli. La partecipazione alla manifestazione è a ingresso libero.