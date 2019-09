Descrizione evento: CORSO DI TANGO 2019/20 Il corso si rivolge a tutti coloro che intendono avvicinarsi a questo ballo o chi ne vuole approfondire le conoscenze. Non è necessario essere in coppia. DOVE/QUANDO: ANCONA - Giovedì dalle 20:30 - c/o palestra VISBALLET fondazione regionale arte nella danza, (via Beniamino Gigli, 6) - Inizio 26 settembre S. PAOLO di Jesi (AN) - Lunedì dalle 20:30 - Palestra comunale - P.zza D. Ricci (Sett/Nov) - Sala multifunzionale – Via Borgo S. Maria 1 - Inizio 30 settembre CADENZA: settimanale NOTA: Portare abbigliamento e scarpe comode (tacchi medi, evitare punte e suole in gomma) Prova gratuitamente per 1 o 2 due lezioni …e poi decidi INFORMAZIONI: Angelo 3358154081 Fabiana 3476784884