Descrizione evento: IL PRIMO APIARIO INTEGRATO DELLE MARCHE vi attende, in totale sicurezza, in località Piano di Rocchetta di Genga.

Qui potrete scoprire gli effetti benefici degli alveari attraverso le vostre sensazioni olfattive e uditive. Vogliamo che tu esperimenti l’apiterapia: un insieme di trattamenti mirati al recupero del benessere con i prodotti raccolti e trasformati dalle api, ad integrazione della medicina convenzionale. Puoi praticare l'apisound contro lo stress in un luogo tranquillo. Attività adatta a grandi e piccoli per godere di tutti gli effetti benefici degli alveari.

PRENOTAZIONI E ACQUISTO BIGLIETTI:

http://www.alestetour.it/appennino-incoming/#regdl=apiterapia-fabriano

(Se desiderate essere seguiti telefonicamente durante l'acquisto online non esitate a contattarci). APPENNINO INCOMING Tel. +39 334 1178046 happennines@alestetour.it. Incluso nella tariffa: Accompagnatore guida e spiegazione dell'attività di apiaromaterapia. Assicurazione medico - bagaglio.

Durata: 1 ora. Cosa portare: Il visitatore deve indossare scarpe comode e chiuse. Partecipanti: 2 persone per ogni turno da un'ora.

Informazioni importanti: Attività adatta per bambini e adulti. In caso di maltempo l'esperienza verrà posticipata alla prima data utile. I biglietti non usufruiti non sono rimborsabili. CANCELLAZIONE ORDINI: puoi cancellare la tua prenotazione senza penali fino a 72 ore prima dell’inizio dell’esperienza stessa. Oltre tale termine la penale è il 100% del valore dell’ordine.

Ulteriori informazioni: Vivi un'incredibile esperienza di relax all'interno del nostro apiario integrato che, come in una sauna, ti permetterà di scoprire gli effetti benefici dell'apiterapia. L'apiario integrato è una piccola casetta di abete grezzo, collegata ad alcune arnie poste all'esterno dell'apiario stesso, dalle quali è separata tramite reti per non permettere il passaggio delle api. Seduto comodamente all'interno dell'apiario integrato, ti troverai immerso in un fluire di sensazioni olfattive e sonore. L'apiterapia apporta un'azione curativa e benefica sull'apparato respiratorio, contrastando infiammazioni, malanni stagionali e disturbi come l'asma. L'apiterapia si basa su una tradizione molto antica, è una pratica terapeutica plurisecolare già esistente nelle civiltà egizie, greche e romane. Il ronzio delle api, è un ottimo aiuto contro lo stress: la sua frequenza di 432Hz, è quella dei suoni che vengono registrati e utilizzati per la meditazione e le pratiche di rilassamento. Basta entrare all'interno dell'apiario integrato chiudere gli occhi e lasciarsi andare, per ritrovarsi in un'arcaica dimensione primordiale e assaporare una quiete ormai perduta ai giorni d'oggi. L'apiario integrato è situato nella località Piano di Rocchetta di Genga, in una splendida cornice del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, in una delle zone meno antropizzate delle Marche. E' facilmente raggiungibile con mezzi propri e fruibile da tutti, grandi e piccoli, amanti della natura e sportivi.