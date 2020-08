Descrizione evento: Protagonista della serata saranno le Perseidi, le cosiddette stelle cadenti: dopo l'attività nella cupola del Planetario digitale di Castelletta per illustrare il fenomeno delle meteore, ci aspetta un'escursione notturna per raggiungere un meraviglioso punto di osservazione del cielo. Sarà possibile anche osservare la luna dal telescopio.

Potrai conoscere meglio meteore e comete grazie alla presentazione dell'astrofilo nel Planetario Digitale.

L'osservazione notturna guidata servirà a mettere in pratica quanto appreso e per concludere una grigliata in compagnia mette sempre il buon umore!

PRENOTAZIONI E ACQUISTO BIGLIETTI:

http://www.alestetour.it/appennino-incoming/#regdl=star-trekking-perseidi-speciale-stelle-cadenti

(Se desiderate essere seguiti telefonicamente durante l'acquisto online non esitate a contattarci).

APPENNINO INCOMING Tel. +39 334 1178046 happennines@alestetour.it

Incluso nella tariffa: Grigliata a base di bruschetta e salsiccia locale. Guida Associazione Italiana Guide Escursionistiche e Ambientali, inserita nell'albo delle Guide del Parco Regionale Naturale Gola della Rossa e di Frasassi.

Assicurazione medico - bagaglio

Durata: 6 Ore

Cosa portare: indossare calzature da trekking, portare abbigliamento adeguato al clima notturno estivo, portare una torcia a mano o frontale, portare una stuoia per sdraiarsi a terra (opzionale)

Partecipanti: 50

Informazioni importanti: In caso di maltempo l'attività sarà rinviata alla prima data utile successiva. Percorsi e itinerari saranno decisi a insindacabile giudizio della guida.I biglietti non usuifruiti non sono rimborsabili.

CANCELLAZIONE ORDINI: puoi cancellare la tua prenotazione senza penali fino a 72 ore prima dell’inizio dell’esperienza stessa. Oltre tale termine la penale è il 100% del valore dell’ordine.

Ulteriori informazioni: Ci ritroveremo alle 18,30 presso la Casa del Parco a Castelletta dove ci attendono l'astrofilo e lo staff operativo. I partecipanti avranno quindi modo di partecipare all'interno della cupola del Planetario digitale, ad una attività di presentazione e spiegazione del fenomeno delle stelle cadenti. Le stelle cadenti Perseidi, originarie della cometa 109P/Swift-Tuttle hanno il momento di massima intensità dello show di meteore proprio in queste notti, quando possiamo attenderci picchi fino a 70/80 stelle cadenti l’ora. Quest'anno il momento di massima intensità dello sciame di stelle cadenti Perseidi coincide con quello di massima luminosità della Luna, che sarà in fase di totalità il 15 Agosto. Bisognerà quindi fare maggior attenzione per cercare di scorgere una scia luminosa e cercare di non sprecare i propri desideri! Il Planetario Digitale è un valido e versatile strumento che permette di partecipare ad esperienze uniche ed emozionanti: un viaggio siderale tra costellazioni, pianeti, nebulose, leggende e miti. Tutto questo grazie alla possibilità di navigare nel tempo e nello spazio e di avvicinarsi agli oggetti celesti come se si osservasse il cielo con un potentissimo telescopio.

Al termine dell'attività con il Planetario, attenderemo quindi il calare della notte gustando una grigliata a base di bruschetta e salsicce locali. Sceso il buio, ci muoveremo a piedi dalla Casa del Parco per raggiungere, attraverso un breve itinerario escursionistico di circa un'ora e 30 minuti, un ottimo punto di osservazione del cielo, lontano da fonti di inquinamento luminoso. Qui, il nostro astrofilo, ci aiuterà a mettere in pratica quanto appreso nella cupola: osserveremo il cielo alla ricerca delle Perseidi e nel frattempo osserveremo la luna al telescopio e impareremo a riconoscere stelle, costellazioni e pianeti.

Faremo rientro a Castelletta percorrendo una strada carrareccia. Lunghezza totale dell'escursione circa 9 km.